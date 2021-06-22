恒指半日止跌回升0.76點 中石油創52周高 北水淨流入6億元
文章日期：2021年6月22日 12:10
美股向上，恒指今早高開86點後，曾倒跌125點，半日止跌回升0.76點，報28489點，高低波幅216點，成交金額710億元；國指跌29點或0.28%，報10518點。恒生科技指數收報7847點，跌1.37%。
藍籌36隻升，18隻下跌，4隻無升跌。中石油（0857）創52周高，見3.67元，升6.43%，收報3.64元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升0.88%，收報45.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；美團（3690）跌2.52%，收報294.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低57點。
恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報90.6元，升2.95%；跌幅最大的是微盟（2013）收報17.42元，跌4.6%。
北水南下合計淨流入6.28億元，終止1日流出。南水北上合計淨流出1.54億元人民幣，較上日減少92.31%，連續第3日流出，累計流出32.03億元。
多家恒大（3333）債權銀行據報壓減貸款規模，恒大稱消息不實。收報10.76元，跌0.37%。
多間公司公布業績，績前表現如下，旺旺（0151）收報5.92元，跌0.34%；英皇國際（0163）收報1.2元，升1.69%。
內地關閉加密貨幣「礦場」，區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報13.54元，跌18.73%；栢能集團（1263）創52周高，見6.88元，收報5.62元，升5.64%；BC科技（0863）收報19.2元，跌2.93%；雄岸科技（1647）收報0.305元，跌3.17%；美圖公司（1357）收報1.82元，跌1.09%；信陽毛尖（0362）收報0.295元，升1.72%。
經濟日報（0423）全年多賺1.9倍，末期息6仙。收報1.26元，升4.13%。
信義玻璃（0868）每手買賣單位改為1000股，7月19日生效。創上市新高，見32.5元，收報32.45元，升3.34%。
周黑鴨（1458）遭大股東場內沽貨，套現5.6億元。收報10.1元，跌1.75%。
中聯通（0762）上月移動用戶數淨增24.9萬戶。收報4.2元，無升跌。
破頂股表現
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見16.76元，收報16.52元，升0.12%；普拉達（1913）創52周高，見60元，收報56.5元，升3.67%；六福集團（0590）創52周高，見24.75元，收報23.85元，跌1.65%；景福集團（0280）創52周高，見0.59元，收報0.56元，跌1.75%。
醫療股破頂，包括，微創醫療（0853）創上市新高，見72.2元，收報72.15元，升9.82%；華潤醫療（1515）創52周高，見10.6元，收報10.4元，升6.67%；康寧醫院（2120）創52周高，見47.85元，收報45.8元，升2.12%。
體育用品股破頂，包括，特步（1368）創上市新高，見14.08元，收報13.62元，升3.18%；361度（1361）創52周高，見4.46元，收報4.31元，升5.12%。
其他破頂股包括，世茂服務（0873）創上市新高，見24.35元，收報24.25元，升5.66%；上海復旦（1385）創上市新高，見18.68元，收報18.68元，升14.74%；信義玻璃（0868）創上市新高，見32.5元，收報32.45元，升3.34%；東方（0018）創52周高，見0.85元，收報0.82元，升9.33%；九龍倉集團（0004）創52周高，見28.75元，收報28.75元，升1.77%。
破底股方面
破底股包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.62元，收報1.62元，跌1.22%；快手（1024）創上市新低，見187.2元，收報187.7元，跌2.85%；福森藥業（1652）見52周低2.65元，收報2.7元，跌11.76%；阿里健康（0241）見52周低16.54元，收報16.86元，跌0.94%；太陽城集團（1383）見52周低0.395元，收報0.415元，跌1.19%。
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