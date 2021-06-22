恒指高開86點 東方、周大福破頂
文章日期：2021年6月22日 09:27
恒指今早高開86點或0.31%，報28575點，成交金額24億元；國指今早高開20點或0.2%，報10568點。恒生科技指數開市報7961點，升0.07%。
藍籌27隻升，8隻下跌，23隻無升跌。煤氣（0003）升2.56%，報12.04元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.85%，報94.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；阿里巴巴（9988）跌0.68%，報204元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。
恒生科技指數成份股16隻升，8隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）開市報10.3元，升3%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報884.5元，跌2.8%。
多間公司公布業績，績前表現如下旺旺（0151）開市報5.9元，跌0.67%；英皇國際（0163）開市報1.21元，升2.54%。
經濟日報（0423）全年多賺1.9倍，末期息6仙。報1.21元，無成交。
信義玻璃（0868）每手買賣單位改為1000股，7月19日生效。開市報32元，升1.91%。
周黑鴨（1458）遭大股東場內沽貨，套現5.6億元。開市報10.1元，跌1.75%。
中聯通（0762）上月移動用戶數淨增24.9萬戶。開市報4.22元，升0.48%。
破頂股表現
周大福（1929）創上市新高，見16.62元，開市報16.62元，升0.73%；東方（0018）創52周高，見0.82元，開市報0.82元，升9.33%；味千（中國）（0538）創52周高，見1.66元，開市報1.66元，升1.84%。
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