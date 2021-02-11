美股三大指數向上 道指創3個月最大升幅 升586點
文章日期：2021年6月22日 08:15
市場有關聯儲局會將以循序漸進的步伐收緊政策的揣測蓋過了對其立場轉向鷹派的擔憂，聯儲局主席鮑威爾重申通脹會向聯儲局長期目標回落，繼續對就業前景表示樂觀。。能源、金融和工業股領漲，科技股跑輸。美股三大指數向上，其中，道指曾升最多1.86%，是3月8日後最大升幅，而標指亦曾升最多1.44%，是5月14日後最大升幅。
道瓊斯工業平均指數收漲586點，升幅1.77%，報33876點。標普500指數收漲58點，升幅1.41%，報4224點。納斯達克綜合指數收漲111點，或0.8%，報14141點。
道指成份股全升，高盛升2.5%，報356.54美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻57點，而默沙東升0.18%，報76.75元，貢獻道指0.9點。
科技股方面，蘋果收市報132.3元，升1.41%，谷歌母公司Alphabet收市報2436.25元，升1.41%，亞馬遜收市報3453.96元，跌0.94%，Facebook收市報332.29元，升0.79%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.71%，報455點。德國DAX指數收漲1.01%，報15603點；法國CAC 40指數漲0.51%，報6602點；英國富時100指數收漲0.64%，報7062點。