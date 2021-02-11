市場有關聯儲局會將以循序漸進的步伐收緊政策的揣測蓋過了對其立場轉向鷹派的擔憂，聯儲局主席鮑威爾重申通脹會向聯儲局長期目標回落，繼續對就業前景表示樂觀。。能源、金融和工業股領漲，科技股跑輸。美股三大指數向上，其中，道指曾升最多1.86%，是3月8日後最大升幅，而標指亦曾升最多1.44%，是5月14日後最大升幅。