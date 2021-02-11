內地醫企歸創通橋明起招股 入埸費21,565元
文章日期：2021年6月21日 22:09
內地醫療科技公司歸創通橋（2190）明起招股，招股價介乎39.8元至42.7元，每手500股，入場費為21,565.14元。集團擬全球發行6,000萬股（10%香港公開發售，90%國際配售），料集資額可多達25.6億元。招股日期由明日（22日）至周五（25日）中午截止，7月5日掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利及中信證券。
歸創通橋引入12名基礎投資者，合共認購1.45億美元（11.3億港元），基投包括高瓴資本集團佔3,000萬美元、富達國際和清池資本各佔2,000萬美元、博裕資本佔1,600萬美元、Hudson Bay和雪湖資本各佔1,000萬美元、銳智資本及IvyRock各佔200萬美元，剩餘的Cormorant Bay及Octagon Athos Capital分別佔800萬美元及400萬美元。
集資用途方面，37%用於集團核心產品Thrombite CRD和Ultrafree DCB；11%用於其他5個主要產品的持續研發、生產和商業化；40%用於剩餘產品管線；3%用於進一步升級研發設施，包括軟件和硬件基礎設施；4%用於潛在戰略收購、投資、授權引進或合作；5%用於營運資金和一般公司用途。
集團創辦人、董事長兼首席執行官趙中表示，公司的產品涉及的範圍廣闊，並以產品組合方式向代理商和醫院推廣，受到青睞，故國內其他相同類型公司是比不過來。另外，他又稱，料集團即將公布的業績報告會符合預期增長。
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