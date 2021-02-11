歸創通橋引入12名基礎投資者，合共認購1.45億美元（11.3億港元），基投包括高瓴資本集團佔3,000萬美元、富達國際和清池資本各佔2,000萬美元、博裕資本佔1,600萬美元、Hudson Bay和雪湖資本各佔1,000萬美元、銳智資本及IvyRock各佔200萬美元，剩餘的Cormorant Bay及Octagon Athos Capital分別佔800萬美元及400萬美元。

集資用途方面，37%用於集團核心產品Thrombite CRD和Ultrafree DCB；11%用於其他5個主要產品的持續研發、生產和商業化；40%用於剩餘產品管線；3%用於進一步升級研發設施，包括軟件和硬件基礎設施；4%用於潛在戰略收購、投資、授權引進或合作；5%用於營運資金和一般公司用途。

集團創辦人、董事長兼首席執行官趙中表示，公司的產品涉及的範圍廣闊，並以產品組合方式向代理商和醫院推廣，受到青睞，故國內其他相同類型公司是比不過來。另外，他又稱，料集團即將公布的業績報告會符合預期增長。

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