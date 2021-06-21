集團2021財年收入約10億元，按年跌約11.7%，當中廣告收入按年跌12%至5.24億元，發行收入按年跌16%至6938.2萬元，服務收入按年跌11%至4.07億元。

集團指，發行收入下跌是由於回顧年度內市場上大部分印刷刊物均縮減發行量所致，而服務收入主要來自財經通訊社、資訊及軟件業務以及集團印刷廠房的印刷服務，跌幅主要由於市場上大部分期刊印刷量及宣傳活動縮減，拖累印刷服務收入減少。不過，來自財經通訊社、資訊及軟件業務的服務收入則於回顧財政年度仍保持平穩。

集團期內的毛利率按年升2.4個百分點至41.6%，主要因管理層重組及重新調配經營資源，以全力提升集團業務運作的成本效益。而集團僱員成本佔經營成本總額約57%，按年跌7個百分點，減少主要由於集團重新調整經營資源而減少人手所致。

集團2021財年的非流動資產減值虧損達到7980萬元。集團指，受新冠病毒大流行，及2020年下旬爆發第四波疫情後延長的相關抗疫措施，進一步促使本地媒體快速數碼轉型，並注意到印刷報章需求下滑趨勢已不可逆轉，鑒於印刷機的經濟表現遜於預期，管理層認為已識別減值跡象，並據最新市場狀況，於3月底對印刷機的賬面值進行減值評估，包括物業、廠房及設備以及使用權資產。

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