德意志銀行集團國際私人銀行部歐洲及亞洲投資總監Tuan Huynh認為新興亞洲市場在未來12個月是最具投資價值的地區，長遠而言投資回報亦將勝過其他地區。亞洲地區實踐環境、社會及企業管治（ESG）的凝聚力日強，新公司比傳統公司更迅速地採納ESG準則。北亞地區 (如中國內地、台灣及南韓) 較有效地控制疫情，因而負債較少，未來亦有利於這些地區。亞洲國家經常被低估或錯判，尤其是中國內地，其企業債務水平經常被認為處於高水平，而事實上數字遠低於歐美。市場調低對中國的增長預期可謂利多於弊。今年仍然看好中國、韓國及巴西市場。

中國市場估值較美國吸引，歸因於較佳的指數組合、新經濟以及電動車及太陽能概念的發展。隨著中產階層不斷增長，被壓抑的消費需求得到釋放，中國在全球電動車市場的佔有率已達六成，而美國則佔三成。中國着眼於高質素增長，人均國內生產總值不斷上升。

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