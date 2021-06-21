德銀：美股估值偏高 看好中港股市前景
文章日期：2021年6月21日 19:52
德意志銀行集團國際私人銀行部全球投資總監Christian Nolting表示，隨著許多經濟體的疫苗計劃進展順利，封鎖限制應該會繼續解除，經濟露出曙光。他預計通脹壓力可能在本年度達到頂峰，惟美國及歐洲央行將繼續保持低利率。美股市盈率較高，但仍然看好企業盈利增長，當中看好工業、零售、健康護理及金融業前景。而歐洲經濟亦預期會出現2.5%增長，而中小企業受惠經濟復蘇。而歐元也有機會挑戰1.20高位。
德意志銀行集團國際私人銀行部歐洲及亞洲投資總監Tuan Huynh認為新興亞洲市場在未來12個月是最具投資價值的地區，長遠而言投資回報亦將勝過其他地區。亞洲地區實踐環境、社會及企業管治（ESG）的凝聚力日強，新公司比傳統公司更迅速地採納ESG準則。北亞地區 (如中國內地、台灣及南韓) 較有效地控制疫情，因而負債較少，未來亦有利於這些地區。亞洲國家經常被低估或錯判，尤其是中國內地，其企業債務水平經常被認為處於高水平，而事實上數字遠低於歐美。市場調低對中國的增長預期可謂利多於弊。今年仍然看好中國、韓國及巴西市場。
中國市場估值較美國吸引，歸因於較佳的指數組合、新經濟以及電動車及太陽能概念的發展。隨著中產階層不斷增長，被壓抑的消費需求得到釋放，中國在全球電動車市場的佔有率已達六成，而美國則佔三成。中國着眼於高質素增長，人均國內生產總值不斷上升。
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