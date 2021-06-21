Mox Bank委任Jayant Bhatia為產品總監
文章日期：2021年6月21日 18:52
Mox Bank宣布，委任Jayant Bhatia為新任產品總監，任命下月1日生效，他將會制訂產品策略，並帶領團隊開發銀行服務體驗及推動Mox業務發展的產品和服務。
該行指，Jayant在銀行業界工作超過18年，加入Mox之前曾任新加坡渣打銀行存款、按揭及支付部環球主管，他在無抵押貸款、中小企銀行服務、存款及支付方面具備豐富經驗。
他於2015年加入渣打銀行零售銀行團隊，最後擔任的職位專責制訂和執行銀行的環球支付策略，並在支付領域取得重大成就，包括在不同市場推出本地實時P2P支付服務、強化電子國際轉賬服務，以及推出包括電子錢包、非接觸及二維碼等全新商戶支付選項。他亦推動銀行與Visa、Mastercard、蘋果及Google在電子及新興支付方面達成合作協議。在擔任環球存款主管時，Jayant亦曾協助建造專為國際財富客戶行為及建基於戶口結餘而設的產品和數碼多重貨幣產品。
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