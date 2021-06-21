該行指，Jayant在銀行業界工作超過18年，加入Mox之前曾任新加坡渣打銀行存款、按揭及支付部環球主管，他在無抵押貸款、中小企銀行服務、存款及支付方面具備豐富經驗。

他於2015年加入渣打銀行零售銀行團隊，最後擔任的職位專責制訂和執行銀行的環球支付策略，並在支付領域取得重大成就，包括在不同市場推出本地實時P2P支付服務、強化電子國際轉賬服務，以及推出包括電子錢包、非接觸及二維碼等全新商戶支付選項。他亦推動銀行與Visa、Mastercard、蘋果及Google在電子及新興支付方面達成合作協議。在擔任環球存款主管時，Jayant亦曾協助建造專為國際財富客戶行為及建基於戶口結餘而設的產品和數碼多重貨幣產品。

其他報道

新創建旗下富通認購10億元新世界票據

歐達禮：正就Archegos事件研主要經紀商監管

人行約談多間內銀 開腔打擊加密貨幣

周黑鴨遭大股東場內沽貨 套現5.6億元

中聯通上月移動用戶數淨增24.9萬戶

認購3手以上iBond 逾九成機會獲派3手

香港寬頻夥AXA安盛推寬頻連家居保服務 涵蓋家居意外導致的損失

港股收跌312點 瑞聲漲半成冠藍籌 中電信逆市揚逾一成

穆迪：美股或急跌兩成 今次反彈不易

富通保險今年目標增聘1000名代理

滬指午後回勇 兩市成交額破萬億人幣

恒大擬售29.9%嘉凱城予好友 將失控制權

[新股巡禮]奈雪的茶 新店「紅利」遞減

[幫你格價]選購意外保 留意賠償細節

開拓新財路？國泰擬拓展非航空業務

紫荊黨總裁黃秋智據報因個人原因辭職

恒指半日跌387點 匯控挫4%累市藍籌最曳 中電信逆市揚8%

K11伙WeChat Pay HK合作 推K Dollar獎賞及專屬電子現金券

中電信提高派息比率及增派中期息 迎A股上市

彭博：《蘋果日報》部分員工已計劃離職 惟憂同行不肯聘用