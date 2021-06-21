歐達禮：正就Archegos事件研主要經紀商監管
文章日期：2021年6月21日 17:53
證監會行政總裁歐達禮於論壇上發言表示，就早前對沖基金Archegos爆倉事件，證監會正就券商的風險管理進行多方面檢討。他表示，將會與券商、其他監管機構一同研究事件帶來的教訓，並且研究如何能及時發現潛在的風險。他指出，若發現現行系統的缺陷，將考慮向主要經紀商（prime brokers）提供指引。
他指出，Archegos主要是採用總收益互換（Total return swap，簡稱TRS）進行交易，而透過借孖展交易TRS，更放大了槓桿。他表示，巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）、國際證券管理機構組織（IOSCO）均已就孖展作出了一定要求，將於明年2月全面實施，屆時TRS孖展亦會被監管。他表示，亦正研究，場外衍生工具交易的交易報告庫（ trade repositories）能否幫助監管機構識別TRS倉位帶來的集中性風險。
他表示，對於券商而言，在進行內部風險管理時，客戶的財務狀況、孖展戶口情況須被全程監控。此外，他指出，券商亦要留意集中風險，Archegos事件的特點之一，便是該基金累積了巨大的持倉，但每名主要經濟商均無法見到持倉的全貌，進而令集中風險以及對手方風險（counterparty risk）均有所上升。
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