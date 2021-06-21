他指出，Archegos主要是採用總收益互換（Total return swap，簡稱TRS）進行交易，而透過借孖展交易TRS，更放大了槓桿。他表示，巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）、國際證券管理機構組織（IOSCO）均已就孖展作出了一定要求，將於明年2月全面實施，屆時TRS孖展亦會被監管。他表示，亦正研究，場外衍生工具交易的交易報告庫（ trade repositories）能否幫助監管機構識別TRS倉位帶來的集中性風險。

他表示，對於券商而言，在進行內部風險管理時，客戶的財務狀況、孖展戶口情況須被全程監控。此外，他指出，券商亦要留意集中風險，Archegos事件的特點之一，便是該基金累積了巨大的持倉，但每名主要經濟商均無法見到持倉的全貌，進而令集中風險以及對手方風險（counterparty risk）均有所上升。

其他報道

中聯通上月移動用戶數淨增24.9萬戶

認購3手以上iBond 逾九成機會獲派3手

香港寬頻夥AXA安盛推寬頻連家居保服務 涵蓋家居意外導致的損失

港股收跌312點 瑞聲漲半成冠藍籌 中電信逆市揚逾一成

穆迪：美股或急跌兩成 今次反彈不易

富通保險今年目標增聘1000名代理

滬指午後回勇 兩市成交額破萬億人幣

恒大擬售29.9%嘉凱城予好友 將失控制權

[新股巡禮]奈雪的茶 新店「紅利」遞減

[幫你格價]選購意外保 留意賠償細節

開拓新財路？國泰擬拓展非航空業務

紫荊黨總裁黃秋智據報因個人原因辭職

恒指半日跌387點 匯控挫4%累市藍籌最曳 中電信逆市揚8%

K11伙WeChat Pay HK合作 推K Dollar獎賞及專屬電子現金券

中電信提高派息比率及增派中期息 迎A股上市

彭博：《蘋果日報》部分員工已計劃離職 惟憂同行不肯聘用

滬指獨憔悴 半日跌7點

港元拆息普遍向上 一個月HIBOR終止2連跌

匯豐擬於5年內成爲亞洲領先財富管理機構