有關當局表示，加密貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。各銀行和支付機構必須嚴格落實《關於防範比特幣風險的通知》、《關於防範代幣發行融資風險的公告》等監管規定，履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

人行引述參會機構表示，將高度重視此項工作，按照人行有關要求，不開展、不參與虛擬貨幣相關的業務活動，進一步加大排查和處置力度，採取嚴格措施，堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。

今天稍早時候，農業銀行曾發聲明談及相關事宜，惟其後撤回有關聲明，目前在其網頁已無法找回上述聲明。

消息拖累加密貨幣走勢普遍向下，根據交易平台Coindesk報價，比特幣24小時低見約3.23萬美元，現報約3.32萬美元，跌逾6%。以太幣24小時曾跌穿「2字頭」，低見約1970美元，現報約2000美元，跌逾8%。狗狗幣24小時低見約0.252美元，現報約0.255美元，跌近一成。

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