認購3手以上iBond 逾九成機會獲派3手
文章日期：2021年6月21日 16:48
政府公布今年通脹掛鈎債券（iBond）的認購及配發結果，根據配售銀行及香港結算公司所提供的認購資料，共收到70.92萬份有效申請，意即每名認購人士均可至少獲發2手iBond。認購兩手或以下的5.54萬個申請者可獲配全數iBond；認購兩手以上者的65.38萬個申請者，其中60.57萬個可將獲配發3手iBond，中籤率有92.64%
是次申請iBond總金額，為539.49億元，通脹掛鈎債券最終發行額為200億元，即有2.7倍超額認購。iBond將於6月23日發行，於6月24日（周四）在港交所上市， 股份代號4246。配售銀行已同意於發行日的五個營業日內，完成所有通知個別申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。
財政司司長陳茂波表示，是次發行通脹掛鈎債券，獲市民踴躍認購，無論申請人數及申請總額均創出自2011年首次發行以來的新紀錄。發行通脹掛鈎債券除了在目前持續低息和不確定的投資環境下，為市民提供一項安全和回報穩定的投資選擇，亦進一步提高投資大眾對債券投資的興趣和認識，有助促進香港零售債券市場的發展。
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