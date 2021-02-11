香港寬頻夥AXA安盛推寬頻連家居保服務 涵蓋家居意外導致的損失
文章日期：2021年6月21日 16:44
電訊商香港寬頻網絡（1310）與保險公司AXA安盛推出連同家居保險的光纖寬頻組合服務，以香港寬頻目前家居光纖組合「一屋妥當」，除了會提供原本的光纖寬頻服務、家居網絡安全方案和智能家居方案外，客戶會附送免費2年的家居保險服務。
家居保險會為合資格客戶的受保家居提供每年高達港幣50萬元的家居財物保障，及每年高達港幣1000萬元的第三者責任保障。而登記或續約指定家居寬頻計劃的客戶，可享達24個月免費家居保險，價值約1720元。
家居保險主要涵蓋家居意外所導致的損失及賠償，例如因爆水喉而波及屋苑電梯或鄰居，或因漏水、颱風、暴雨等因水導致的家庭財產損失相關。
至於早前已推出的家居網絡安全方案，會提供企業級網絡安全保護、家長監護功能及保護網上個人身份服務。智能家居方案會為客戶可額外添置智能防盜眼、感應器及其他物聯網產品，輕鬆管理及保障其虛擬和實質財物安全。
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