家居保險會為合資格客戶的受保家居提供每年高達港幣50萬元的家居財物保障，及每年高達港幣1000萬元的第三者責任保障。而登記或續約指定家居寬頻計劃的客戶，可享達24個月免費家居保險，價值約1720元。

家居保險主要涵蓋家居意外所導致的損失及賠償，例如因爆水喉而波及屋苑電梯或鄰居，或因漏水、颱風、暴雨等因水導致的家庭財產損失相關。

至於早前已推出的家居網絡安全方案，會提供企業級網絡安全保護、家長監護功能及保護網上個人身份服務。智能家居方案會為客戶可額外添置智能防盜眼、感應器及其他物聯網產品，輕鬆管理及保障其虛擬和實質財物安全。

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