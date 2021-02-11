港股收跌312點 瑞聲漲半成冠藍籌 中電信逆市揚逾一成
文章日期：2021年6月21日 16:22
港股低開低走，午後跌幅進一步擴大，最多跌486點，低見28314點，尾市跌幅稍為收窄，收市跌312點或1.08%，報28489點，成交金額1573億元，較上日減少23.46%；國指跌98點或0.93%，報10547點。恒生科技指數收報7955點，跌1.06%。
匯控（0005）全日拖累大市，收市跌3.5%，收報45.55元，拖低恒指74點；其次為騰訊（0700），收市跌2.07%，收報590.5元，拖跌大市47點。ATMX僅美團向上，阿里巴巴（9988）跌0.77%，收報205.4元；美團（3690）升0.4%，收報301.8元；小米（1810）跌2.95%，收報27.95元。藍籌中以瑞聲（2018）表現最好，逆市升5.15%，收報58.2元。
政府宣布周四起放寬社交距離措施，個別餐飲股向上。叙福樓（1978）收報0.99元，升13.79%；太平洋酒吧（8432）收報0.08元，升19.4%；味千（中國）（0538）收報1.63元，升2.52%；翠華控股（1314）收報0.32元，升1.59%。火鍋股沽壓沉重，海底撈（6862）收報37.5元，跌5.06%，為表現最差藍籌；九毛九（9922）收報29.5元，跌0.17%。
中國電信（0728）提高派息比率及增派中期息，利好股價表現，收報2.59元，升11.16%；個別中資電訊股亦向上，中國移動（0941）收報48.65元，升2.75%；中國聯通（0762）收報4.2元，升1.69%；中國通信服務（0552）收報3.43元，升1.48%。
壹傳媒（0282）擬停運《蘋果日報》，董事會將於周五作最後決定。被視為「黃色傳媒股」的毛記葵涌（1716）收報1.38元，升13.11%。另外，早前宣布扭虧為盈的東方（0018）曾創52周高，見0.76元，收報0.75元，升15.38%。
其他報道
恒指半日跌387點 匯控挫4%累市藍籌最曳 中電信逆市揚8%
K11伙WeChat Pay HK合作 推K Dollar獎賞及專屬電子現金券