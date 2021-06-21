該行表示，一旦發現相關行為，將會立即暫停賬戶交易，終止客戶關係並及時報告有關部門。農業銀行呼籲，客戶應高度警惕加密貨幣相關業務活動風險，提高風險防範意識及識別能力，謹防上當受騙。

消息拖累加密貨幣走勢普遍向下，根據交易平台Coindesk報價，比特幣24小時低見約3.23萬美元，現報約3.27萬美元，跌逾7%。以太幣24小時曾跌穿「2字頭」，低見約1970美元，現報約2000美元，跌逾8%。狗狗幣24小時低見約0.252美元，現報約0.256美元，跌近一成。

不過，農業銀行其後撤回有關聲明，目前在其網頁已無法找回上述聲明。

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