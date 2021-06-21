恒大擬售29.9%嘉凱城予好友 將失控制權
文章日期：2021年6月21日 14:54
中國恒大（3333）於2016年斥36億元人民幣入主內地A股上市、擁國資背景的嘉凱城（深000918），並擬重組作借殼回A之用，惟最終重組失敗。今日嘉凱城午間公布，於6月21日（今日）收到中國恒大通知，出於解決與上市公司的同業競爭問題，為保障中小股東利益，擬協議轉讓上市公司控制權，並已與深圳市華建控股簽訂了《股份轉讓框架協議》。
截止目前，恒大共持有10.42億股嘉凱城股票，約佔其股份總數的 57.75%。而恒大擬向華建控股轉讓其持有的5.39億股，約佔公司股份總數的 29.90%。交易完成后，恒大剩餘持有5.03億股，約佔公司股份總數的 27.85%，並將自願放棄以上股份表決權。
據通告，今次簽署的《股份轉讓框架協議》僅為交易雙方的初步意向性約定，前述交
易事項如順利進行，將導致公司控制權發生變更。交易對手方華建控股主要從事股權投資業務，實際控制人為王忠明。交易相關事項亦尚需通過國家市場監督管理總局經營者集中審查。
值得留意的是，王忠明旗下的翠林投資，曾參與今年一月恒大汽車（0708）260億元定增的事件，並認購價值50億元的股份，當時參與的尚包括華置（0127）行政總裁陳凱韻（甘比），被視為恒大主席許家印的「朋友圈」向其輸血。
在2016年恒大甩賣虧本業務的恒大冰泉及粮油業務時，亦被指翠林投資參與其中月。而就在今年三月底的恒大業績會上，恒大主席許家印又突公布，已秘密回購在2016年「斬件式」出售的恒大冰泉約49%股權，計劃再次包裝策劃上市。
中國恒大今日股價急彈，暫高見10.88元，升9.79%，成交額約3.28億元。
其他報道
恒指半日跌387點 匯控挫4%累市藍籌最曳 中電信逆市揚8%
K11伙WeChat Pay HK合作 推K Dollar獎賞及專屬電子現金券
恒指低開299點 傳《蘋果》數天內關閉 東方飈9.2% 毛記升2.5%
毛記拓網購平台Mofargo 攻潮人市場 伙拍具網購經驗網店 暫不涉雜貨
路透引述黎智英助手稱《蘋果日報》或於數天內被迫關閉 壹傳媒續停牌