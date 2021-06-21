截止目前，恒大共持有10.42億股嘉凱城股票，約佔其股份總數的 57.75%。而恒大擬向華建控股轉讓其持有的5.39億股，約佔公司股份總數的 29.90%。交易完成后，恒大剩餘持有5.03億股，約佔公司股份總數的 27.85%，並將自願放棄以上股份表決權。

據通告，今次簽署的《股份轉讓框架協議》僅為交易雙方的初步意向性約定，前述交

易事項如順利進行，將導致公司控制權發生變更。交易對手方華建控股主要從事股權投資業務，實際控制人為王忠明。交易相關事項亦尚需通過國家市場監督管理總局經營者集中審查。

值得留意的是，王忠明旗下的翠林投資，曾參與今年一月恒大汽車（0708）260億元定增的事件，並認購價值50億元的股份，當時參與的尚包括華置（0127）行政總裁陳凱韻（甘比），被視為恒大主席許家印的「朋友圈」向其輸血。

在2016年恒大甩賣虧本業務的恒大冰泉及粮油業務時，亦被指翠林投資參與其中月。而就在今年三月底的恒大業績會上，恒大主席許家印又突公布，已秘密回購在2016年「斬件式」出售的恒大冰泉約49%股權，計劃再次包裝策劃上市。

中國恒大今日股價急彈，暫高見10.88元，升9.79%，成交額約3.28億元。

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