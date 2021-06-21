經營內地知名高端現製茶連鎖品牌奈雪的茶（2150）上周五開始招股，最多集資近51億元（見表1）。集團近年發展迅速，分店數目由2017年底的44家升至最新的556間。過去3年集團收入複合年均增長率高達41%。但業務急促擴張的同時，開新店的「紅利」正在遞減，加上材料及員工成本佔收入比率未見降低，令盈利能力變得相對薄弱，截至去年止集團仍處於虧損狀態。

撰文 盧嘉偉

是次招股，奈雪共有5名基石投資者，包括瑞銀基金、匯添富基金等，以招股中間價計算，共認購6497萬股，佔是次總發售股份的25.25%（不計超額配股權）。相信以往經常北上的港人對奈雪這個品牌絕不陌生。成立於2015年的奈雪，以「奈雪的茶」品牌經營連鎖高端現製茶店，2017年集團開展「全國城市拓展計劃」在全國急促擴張，截至最後可行日期，分店已遍佈內地66個城市、於香港及日本亦各有一家分店。按覆蓋的城市數目計，奈雪的茶擁有覆蓋中國最廣泛的高端現製茶飲店網絡；以分店數目計，亦為中國第二大高端茶飲店品牌。

每單達43元人民幣 高過對手

集團品牌定位為「高端現製茶」，主要體現於其產品單價及配料。高端現製茶飲的平均售價界定為不低於20元（人民幣，下同）、配料多採用優質原料，包括上乘茶葉、鮮奶及新鮮水果。奈雪的茶提供的現製茶飲平均標價為27元。再配合廣為人所知的「一口好茶、一口軟歐包（軟麵包）」的套餐銷售方式，故以去年計，奈雪每單平均銷售價達43元（見表2），高於其主要競爭對手「喜茶」及「樂樂茶」的40元。