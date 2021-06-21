人行解釋，按照存款基準利率倍數確定的利率上限存在明顯槓桿效應。由於長期存款基準利率較高，執行利率也明顯偏高，扭曲了存款的期限結構。特別是個別金融機構利用長期存款利率較高的情況，通過多種不規範的所謂「創新」產品吸收長期存款；而其他銀行為穩定存款來源被動提高存款利率攬儲，推升整體負債成本，出現了存款市場由壞銀行定價的問題，不利於存款市場有序競爭。為維護存款市場競爭秩序，避免無序競爭等問題，因此經利率自律機制工作會議審議通過，決定將存款利率自律上限的確定方式改變。

人行指，新的存款利率自律上限實施後，存款利率自律上限將有升有降，半年及以內的短期定期存款和大額存單利率的自律上限有所上升，一年以上的長期利率自律上限有所下降。同時，各金融機構仍可在自律上限之內，與存款人自主協商確定存款實際執行利率，存款實際執行利率並不一定會有大的變化。

人行又指，新計算方式實施後，金融機構無需大幅調整所有期限的存款利率，而且一年以上的存款佔比也較小，總體看對金融機構和存款人的影響都不大。同時，新方式消除了槓桿效應，長短期存款利率之間的利差將有所縮窄，有利於引導銀行存款回歸合理的期限結構。

此外，新方式也同步調整了中小銀行和國有銀行的存款利率自律上限，二者之間仍存在合理利差，有利於維持目前相對均衡的市場競爭環境。

人行上一次調整存款基準利率為2015年10月，現時一年期存款基準利率為1.5厘，上浮幅度因應存款額度、銀行性質等而各有不同，現時一般四大行的20萬元以上大額存單，1年期定存利率為基準利率上浮50%，即2.25厘。而據路透社月初引述多名消息人士透露，採取新方式後，各銀行活期存款利率上浮幅度一致，均為20點子，而中資中小銀行以及外資銀行等定期存款利率調整為基準利率上浮75點子，高於中資大行的上浮幅度上限。按照75點子的上浮幅度，新方式下銀行一年期存款利率上浮上限仍為2.25%，活期存款以及少於一年的定存利率上限會高於原水平，超過一年的定存利率則低於原水平。

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