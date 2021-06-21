【選股王】中電信調整派息 博反彈可選銅股
文章日期：2021年6月21日 12:30
恒指跌387點，收報28413點，成交金額885億元。美股上周五顯著下跌，亞洲股市跟隨，日股今早大跌近4%，韓台股市亦跌逾1%。A股先跌後穩，新經濟股在9隻雙創ETF齊齊申購下強勢向上，創業板指數升0.5%。港股初段跟隨A股跌幅收窄，但之後則隨外圍市況再度走低。
技術走勢上，恒指仍是上落市格局，即月期指通道底部為28189點，暫時在28000點至28200點有頗強支持，惟一旦失守要減倉。
今早強勢的板塊有汽車、手機設備、醫藥、新能源、體育用品等。比亞迪一度升至240元，其後回順收1%，吉利（0175）及長汽（2333）則發力升4.6%及6.4%。手機設備股中，舜宇（2382）高位靠穩，瑞聲（2018）漲2.8%，丘鈦（1478）則大升14.6%。醫藥股中，藥明（2269）升4.5%破頂，藥明巨諾（2126）升8.3%，海吉亞（6078）升2.2%破頂。新能源中福萊特（6865）升6.6%，李寧（2331）升3%。
重磅藍籌中，中資電訊股較佳，中電信（0728）回歸A股後將調整派息政策，分派比率會不少於60%，並且在3年內逐步提高至70%，同時也會派發中期股息。中電信升8.6%，中移動（0941）及聯通（0762）升3%及1.5%。
內房股出現內部逆轉，一直捱沽的恒大（3333）反彈7.8%，強勢的龍湖（0960）、潤地（1109）則跌4%及2%。一方面，上述強勢板塊如汽車、手機設備等開始見資金集中炒2、3線股、落後股，弱勢板塊也輪到最強的股份下跌，或是板塊輪動出現變化的訊號。博反彈的話可選銅股，一方面由高位累計跌幅已很大，紫金（2899）和江西銅（0358）都達30%，而在近期只有利淡、全無利好的情況下，兩隻股份反而連續出現陽燭，並且成交量也有所增加，開始有投資者積極收集。
張兆聰