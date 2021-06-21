恒指跌387點，收報28413點，成交金額885億元。美股上周五顯著下跌，亞洲股市跟隨，日股今早大跌近4%，韓台股市亦跌逾1%。A股先跌後穩，新經濟股在9隻雙創ETF齊齊申購下強勢向上，創業板指數升0.5%。港股初段跟隨A股跌幅收窄，但之後則隨外圍市況再度走低。