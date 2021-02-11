恒指半日跌387點 匯控挫4%累市藍籌最曳 中電信逆市揚8%
文章日期：2021年6月21日 12:10
港股半日向下。恒指半日跌387點或1.35%，報28413點，成交金額885億元；國指跌112點或1.06%，報10533點。恒生科技指數收報7916點，跌1.55%。
ATMXJ半日走勢偏軟，阿里巴巴（9988）跌0.87%，收報205.2元；騰訊（0700）跌2.24%，收報589.5元；美團（3690）跌1.46%，收報296.2元；小米（1810）跌2.95%，收報27.95元；京東（9618）報277.6元，跌3.07%。
匯控（0005）公布以1歐元出售法國零售銀行業務，該股半日領跌大市，累跌4.34%，收報45.15元，是拖低恒指92點，同為表現最差藍籌。吉利（0175）逆市揚，半日升4.58%，收報25.1元，是表現最好藍籌。
除了匯豐，其餘銀行股亦弱勢，中銀香港（2388）跌2.06%，收報26.2元；恒生（0011）收報151.7元，跌2.94%；渣打（2888）跌2.89%，報50.35元。
中電信（0728）提高派息比率及增派中期息，半日升8.58%；其餘中資電訊股亦普遍向上，中國移動（0941）收報48.75元，升2.96%；中國聯通（0762）收報4.19元，升1.45%。
外電引述壹傳媒（0282）創辦人黎智英助手表示，《蘋果日報》或於數天內被迫關閉。立場被視為偏黃的毛記葵涌（1716）先升後跌，收報1.21元，跌0.82%。東方（0018）扭虧為盈賺2.35億，股價曾創52周高，見0.74元，收報0.71元，升9.23%。
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