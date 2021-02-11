K11伙WeChat Pay HK合作 推K Dollar獎賞及專屬電子現金券
文章日期：2021年6月21日 12:05
為響應政府發放5000元消費券，K11集團與WeChat Pay HK宣布合作計劃，由7月26日至9月26日的兩個月期間，顧客只要在K11集團旗下及其管理的四大購物中心指定商戶以WeChat Pay HK消費，即可獲10倍K Dollar獎賞。而在消費券登記期間，市民通過四大購物中心內的QR code可領取WeChat Pay HK的40元 K11專屬電子現金券，在成功登記選用WeChat Pay HK 領取消費券後即可在四大購物中心指定商戶使用，可享雙重優惠。
參與的四大購物中心包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及THE FOREST。顧客只要在四大購物中心指定商戶消費並WeChatPay HK結帳，再把截圖上載至「K11 HK」流動應用程式，經系統確認後便可賺取10K Dollar獎賞。計劃將於四大購物中心同步舉行，而於每購物中心可賺取10倍K Dollar獎賞的最高消費限額各為5000元。假設顧客在四大購物中心分別消費5000元，即可賺取最高逾千元K Dollar獎賞。不同級別的K11會員賺取的K Dollar金額將有所不同。
消費券計劃於7月4日開始接受登記。在消費券登記期間，顧客通過K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及 THE FOREST場內的 QR code可領取 WeChat Pay HK的40元 K11專屬電子現金券，在成功登記選用WeChat Pay HK 領取消費券後即可在四大購物中心指定商戶使用。
顧客賺取K Dollar後，可在K11集團旗下及其管理的四大購物中心、K11 ARTUS、新世界旗下香港瑰麗酒店、周大福指定分店及FREE DUTY等超過450間商戶使用，每個K Dollar可作1元使用。
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