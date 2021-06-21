恒大股價跌至逾4年低後反彈
文章日期：2021年6月21日 10:41
中國恒大（3333）今早走勢先跌後揚，早段一度跌至9.73元，為2017年5月以來即市低位，之後股價「拗腰」，曾升至最高10.6元，升6.96%，目前報10.36元，升4.54%。
渣打分析師於報告中指出，恒大的情況好於去年9月，但同時確實面臨各種挑戰，如商票逾期，公司也需要做更多的工作去槓桿。相信公司可以有賣出或質押實體股權的選擇來改善短期現金流。
去年下半年以來，中國已出台了「三道紅線」和房地產貸款集中度管理制度，加大對房地產行業負債規模成長的管控。就恒大而言，除了近期商票未能按時兌付、打折售樓等傳言之外，其債務壓力、與盛京銀行之間的股權及融資關係也受到關注。
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