恒指低開299點 傳《蘋果》數天內關閉 東方飈9.2% 毛記升2.5%
文章日期：2021年6月21日 09:25
港股今早偏軟，恒指今早低開299點或1.05%，報28501點，成交金額65億元；國指今早低開99點或0.94%，報10546點。恒生科技指數開市報7955點，跌1.07%。
ATMXJ全線向下，阿里巴巴（9988）跌0.48%，報206元；騰訊（0700）跌0.5%，報600元；美團（3690）跌1.26%，報296.8元；小米（1810）跌1.39%，報28.4元；京東（9618）報278元，跌2.93%。
匯控（0005）公布以1歐元出售法國零售銀行業務，拖累大市表現，開市跌2.44%，報46.05元，拖低恒指51點。
其餘個股方面，《路透》引述黎智英助手表示《蘋果日報》或於數天內被迫關閉，立場被視為偏黃的毛記葵涌（1716）報1.25元，升2.46%；間接持有毛記葵涌的世界華文媒體（0685）報0.32元，無升跌。經濟日報（0423）今日公布業績，開報1.16元，跌4.13%。東方（0018）扭虧為盈賺2.35億，開市創52周高，見0.71元，升9.23%。
另外，太古股份A股（0019）及B股（0087）公布，預計集團上半年的業務表現應略勝於20年年業績公佈時的預期，太古A開市報56.45元，跌0.88%；太古B報9.16元，跌0.97%。
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