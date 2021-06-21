明報記者 蕭嘉聰

申應均強調，早在疫情爆發前已有相關計劃，不過疫情的確對公司生意有正面影響，例如旗下韓式便當品牌O’taste，疫情期間因限聚令影響，令客人多購買外賣等，去年整體營業額增至2億元，較2019年的7000萬元大增近1.76倍，反映港人對韓國食品需求很大，擴張計劃可行。

新世界韓國食品亦設有網店，他表示，早於2016年已發展網購業務，是香港首個最齊全的韓式食品網店。他指港人疫情期間購物習慣改變，時機合適令去年營業額亦大增4至5倍，未來會與實體店一同發展，但考慮到港人消費習慣，目前仍會較專注開店。現時疫情轉趨穩定，市民重新外出用餐，公司生意增長亦有所緩和，但表現仍較2019年更佳。他又指，不能否認疫情平穩過後，租金又再次向上，但已算較為相宜，因此亦會把握時機尋找舖位開店。申應均解釋，撇除中國食品，日本佔香港食品市場約五成份額，韓國比例不足日本的十分之一，而近年韓流襲港，亦令港人多嘗試當地食品，相信有很大增長空間。

目標成為香港最大韓國食品公司

申應均不諱言，疫情期間不少新食材店加入市場，但新世界韓國食品早於1995年營運業務，已是本地韓國食品業龍頭，不擔心競爭激烈問題，有信心客人會回頭購買產品。他又指，公司會專注於韓國食品，未有計劃加入更多國家的食品，目標成為香港最大的韓國食品公司。

職員周日返教會 店舖採自助收錢

有趣的是，公司北角新店周日只接受客人以自助形式付款，申應均解釋，公司職員均為教會人士，周日會「返教會」，其他店舖亦一律休息。不過今次新店位於商場，難以周日不營業，因此以自助收銀的形式營業，不過就因此無法出售熟食如便當等，並指如果運作順暢及表現良好，其他分店亦會引入自助收銀，以方便客人在周日購物。