Hello Bear：籌備中 毛記未回覆

據了解，Mofargo銷售的產品以時尚服飾和配件為主，網店暫時以銷售亞洲設計師品牌，包括香港、日本、韓國和泰國等為主，但平台商品預料暫時不涉及糧食雜貨等主流網購平台產品。

毛記本身以網媒、市場推廣及演出等業務為主，在「諗橋」方面一向出色，但今次跨界發展網購平台，執行上則可能需要拍檔Hello Bear提供意見。翻查資料，Hello Bear本身是本地網上生活百貨品牌，但除在其他網購平台上銷售產品外，自身亦逐漸發展為網購平台，主要銷售來自日韓歐潮流的美妝及生活百貨，產品路線上與Mofargo有較明顯分別。

3月發公告 1300萬元撥作營運資金

視乎企業取向，發展網購平台可能是一項重大投資，據毛記截至去年9月底止中期報告，集團擁有近億元手頭現金；另集團於今年3月中發公告，宣布更改上市集資所得款項用途，削減原本用作收購及採購、合共近2000萬元資金，其中逾1300萬元調撥作營運資金及一般企業用途，未知是否為今次發展網購平台作準備。

近年網購市場競爭激烈，以香港寬頻（1310）、TVB（0511）及鴻福堂（1446）去年底合資推出的HOME+為例，香港寬頻主席楊主光曾表示仍在「燒錢」中。據統計網站Alexa截至今年4月的數據顯示，以各網購平台瀏覽量計算，主打生活百貨的HKTVmall及Tmall HK分居第一及第七位，前者其中一大賣點是具備自家物流配套。

攻時尚服飾 或避直接競爭

而在前五名的網購平台中，除HKTVmall外，大部分是主打電器及電子產品，包括上月獲日本城入股約3％股權的友和、長和（0001）旗下的FORTRESS豐澤，以及香港電訊（6823）旗下的THE CLUB。意味毛記以時尚服飾產品為主打方向，或可避開與主流網購平台競爭的局面。

明報記者 陳麗歡

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