焦點股份

《路透》引述黎智英助手表示《蘋果日報》或於數天內被迫關閉，留意有黃色概念的相關傳媒股。

冠忠（0306）發盈警，料20/21年度轉蝕約4000萬元。

匯控（0005）公布以1歐元出售法國零售銀行業務，HSBC Continental Europe（「HBCE」）已於今日簽訂諒解備忘錄，出售HBCE的法國零售銀行業務。

縱橫遊（8069）全年蝕1647萬，母公司安排融資1500萬元。

東方報業（0018）扭虧為盈賺2.35億，擬改名東方企控。

太古股份A股（0019）及B股（0087）公布，預計集團上半年的業務表現應略勝於20年年業績公佈時的預期，因此不再預期今年上半年會錄得經常性虧損。

經濟日報（0423）公布業績。

其他報道

路透引述黎智英助手表示《蘋果日報》或於數天內被迫關閉 壹傳媒續停牌

憂美聯儲提早「收水」港股ADR向下

悠可集團據報開始評估投資者對香港IPO的需求