憂美聯儲提早「收水」港股ADR向下
文章日期：2021年6月21日 08:22
憂慮美國聯儲局提早「收水」，港股ADR上周五向下，個股ADR普遍走低，匯控（0005）ADR折合港元計收報45.88元，較本港收市低2.76%; 騰訊（0700）ADR收報600.75元，跌0.37%；建行（0939）報6.16元，跌0.65%。
焦點股份
《路透》引述黎智英助手表示《蘋果日報》或於數天內被迫關閉，留意有黃色概念的相關傳媒股。
冠忠（0306）發盈警，料20/21年度轉蝕約4000萬元。
匯控（0005）公布以1歐元出售法國零售銀行業務，HSBC Continental Europe（「HBCE」）已於今日簽訂諒解備忘錄，出售HBCE的法國零售銀行業務。
縱橫遊（8069）全年蝕1647萬，母公司安排融資1500萬元。
東方報業（0018）扭虧為盈賺2.35億，擬改名東方企控。
太古股份A股（0019）及B股（0087）公布，預計集團上半年的業務表現應略勝於20年年業績公佈時的預期，因此不再預期今年上半年會錄得經常性虧損。
經濟日報（0423）公布業績。
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