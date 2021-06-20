今次中駿商管引入四名基石投資者，包括安踏體育（2020）副主席兼執行董事丁世家的家族信託的控股公司和盛海外、恒安國際（1044）執行董事許清流全資擁有的King Terrace Limited、九牧王投資部主管林婉瑩及TX Capital，四名基石投資者將合共認購5.43 億元的中駿商管的股份，並設有6個月禁售期。按招股區間中位數每股4.15元計，相當於佔是次上巿計劃發行股份的 26.2%。

中駿商管今次IPO所得，約50%將用於戰略收購及投資其他物業管理公司及服務提供商，以擴大集團的業務及多元發展集團的服務種類；約25%將用於投資科技，以改善服務質量、客戶體驗和參與度，並提高集團的運營效率；約10%將用於擴展價值鏈上業務，並多元發展集團的增值服務種類；約5%將用於吸引、培養和挽留人才以支持集團的發展；約10%將用於一般業務用途及營運資金。