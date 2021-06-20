她又提到，香港在國家金融發展中可以發揮五方面的關鍵作用，促進內地金融業的發展，並表示本港正在跟進「跨境理財通」的準備工作，以期為金融業開拓更廣闊的市場，也為大灣區居民提供更多理財產品的選擇，強化香港作為資金進出內地重要橋梁的角色。

同時，本港可助力人民幣國際化，在中央政府支持下，香港將會繼續與業界和內地當局探討擴大跨境人民幣資金雙向流通的渠道，並不斷優化和拓寬兩地金融市場互聯互通機制，把握大灣區建設帶來的機遇和先行先試的優勢。

在過去12年，本港集資總額七度位列全球第一。目前在港交所上市的公司中，超過一半為內地的企業，佔香港股市總值大約為80%。香港致力於引進新的基金結構，包括開放式基金型公司及為私募基金設立的有限合伙基金制度，有利於內地企業在傳統的銀行融資渠道以外，吸納海外資金發展業務。

她又指，本港可以發揮風險管理中心的功能，本港正在推動香港保險業盡快在大灣區內地城市設立售后服務中心，並爭取早日對經港珠澳大橋進入廣東的香港車輛的保險實施「等效先認」的政策，以促進保險市場的互聯互通。

最後，她指，本港將繼續提供有助市場發展的基建和動力，以吸引更多機構善用香港的資本市場及金融和專業服務作綠色和可持續投融資及認證。