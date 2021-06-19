《彭博》引述消息指，為了支持持續出版營運及向員工支付薪水，《蘋果日報》正尋求在台灣業務營運分支，尋求GoFundMe.com及PayPal等籌款及支付渠道，籌集資金。至於在政府根據《港區國安法》凍結3家主要營運公司共1800萬元資金方面，據稱只佔壹傳媒公布3月底止時，手上有5.21億元現金方面的較細比例。但是目前無法評估該報能否再動用有關資金。據稱，若然香港《蘋果日報》叫停，台灣業務的運作，仍然可以透過眾籌方面支持營運。據報道，已有香港《蘋果日報》員工對能否獲發薪感到關注，並且部署離職，甚至擔心其他媒體不會聘用曾經在該報工作過的員工。

壹傳媒及《蘋果日報》兩方面，均沒有回應《彭博》的記者查詢。前交通銀行香港分行前首席經濟師並有在《蘋果日報》供稿的羅家聰接受《彭博》方面時指，政府有方法去凍結所有資產，這將對公司支薪及現金流，帶來很多問題，和壹傳媒有生意往來的公司，甚至可能要求壹傳媒立即找數。香港法學交流基金會馬恩國大律師則指，便利店經理及營運商應認真考慮是否將該報下架，並且在當前去認真尋求法律意見，繼續販售該報有可能令便利店面對潛在的協助及教唆犯案的風險。

是次港府的拘控行動，引起美、日及人權組織批評。人權觀察則認為，事件侵犯新聞自由，並推進到新的低點，深不見底。港府用國家安全為由，加強對新聞自由施壓。香港外國記者協會則對事件感到關注，並且認為今次舉措目的是恐嚇獨立媒體，恐對新聞自由構成寒蟬效應。