總結全周，標指和道指在周初的歷史高位水平回落，道指全周下跌3.43%，為去年10月以來最大單周跌幅，標普全周跌1.93%，亦為今年2月以來最大跌幅。納指本周盤中一度創新高，不過全周仍跌0.38%。

聯儲局立場轉鷹，投資者從投資經濟急劇復蘇和通脹交易主題徹離，近期資金轉向科技股，不過昨日被視為安全港的大型科技股皆下跌，蘋果（美：AAPL）和微軟（美：MSFT）分別跌1.01%和0.56%。JO Hambro資本管理高級基金經理Giorgio Caputo表示，到了某個時候市場會發現鷹派的聯儲會對所有板塊不利，包括科技股。

恒指夜期報28525點，下跌0.82%，低水276點。ADR港股比例指數收報28972點，上升0.59%。匯控（美：HSBC）晚上宣布出售法國零售業，錄稅前虧損23億美元，ADR跟隨美國金融股跌2.28%，折合港元報45.91元，較港股（0005）收市低2.74。網易ADR（NTES）折合港元報166.79元，較港股（9999）收市低3.98%。