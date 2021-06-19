聯儲官員轉鷹加速美股止盈 道指全周跌幅7個半月最大
文章日期：2021年6月19日 15:27
聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德昨日接受訪問時預期聯儲局將在明年底開始加息，較周三聯儲局發布的點陣圖預期的2023年為早。消息帶動科技股結束科技股在議息後的升勢，納指下跌0.92%，報14030點。今年走勢良好的傳統經濟股止盈獲利，標指下跌1.31%，報4166點，道指跌1.58%，報33290點。
總結全周，標指和道指在周初的歷史高位水平回落，道指全周下跌3.43%，為去年10月以來最大單周跌幅，標普全周跌1.93%，亦為今年2月以來最大跌幅。納指本周盤中一度創新高，不過全周仍跌0.38%。
聯儲局立場轉鷹，投資者從投資經濟急劇復蘇和通脹交易主題徹離，近期資金轉向科技股，不過昨日被視為安全港的大型科技股皆下跌，蘋果（美：AAPL）和微軟（美：MSFT）分別跌1.01%和0.56%。JO Hambro資本管理高級基金經理Giorgio Caputo表示，到了某個時候市場會發現鷹派的聯儲會對所有板塊不利，包括科技股。
恒指夜期報28525點，下跌0.82%，低水276點。ADR港股比例指數收報28972點，上升0.59%。匯控（美：HSBC）晚上宣布出售法國零售業，錄稅前虧損23億美元，ADR跟隨美國金融股跌2.28%，折合港元報45.91元，較港股（0005）收市低2.74。網易ADR（NTES）折合港元報166.79元，較港股（9999）收市低3.98%。