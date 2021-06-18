該集團指，其為減輕證監會的顧慮，已經採取措施。當中已經按要求於今年1月24日刋發復牌條件公告。另除了執行董事陳俊傑一人之外，董事會已替換幾乎所有管理層，並確認前董事成員不會擔任隆成及其附屬以至聯營公司的任何職務，或以任何形式干擾公司的業務及運營。另集團亦採取措施，於今年2月10日的股東特別大會上，確保前董事成員的股份不會計入投票票決中。在滿足該等條件後，證監會通知聯交所，讓其股份恢復買賣。

在2017年6月6日停牌前，隆成收報0.127元，市值只有2.93億元。該集團由於在2017年被獨立股評人David Webb點名列入「謎網股」之一，並且適逢捲入「粉塵風暴」股價大跌事件，加上有前董事麥光耀等人涉捲入已除牌的康宏環球（1019）多名高層被調查及起訴事件，其股份在芸芸「謎網股」中，率先被停牌至今。