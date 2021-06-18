HBCE向買方轉讓資產淨值約為20億美元的相關業務，代價為1歐元（1.22美元）。匯控預期，交易將導致約23億美元的除稅前虧損，另加7億美元的商譽減值，將於今年至2023年分階段入帳；綜合普通股權一級資本比率將下跌約15個基點。

潛在出售的結構為，即使轉讓HSBC SFH及／或在Crédit Logement中3%所有權權益的相關條件未達成，仍可出售。潛在出售將不包括HBCE的制訂壽險或資產管理產品業務。

HBCE將通過其附屬公司與買方就保險及資產管理產品訂立分銷協議。相關業務包括一個由244家零售分行組成的網絡，其於截至去年底，共為80萬名客戶提供服務。於去年底，相關業務的客戶貸款結欠為262億美元，客戶存款結餘為231億美元，及信貸風險加權資產（「風險加權資產」）為71億美元。預期大約3,900名HBCE僱員將根據相關法律隨同相關業務轉調。

集團行政總裁祈耀年表示，今年較早時匯豐在最新策略狀況報告中宣布了若干舉措，就其法國零售銀行業務的潛在出售簽署備忘錄，代表其在執行這些舉措方面邁進了重要一步，這讓匯豐得以大幅精簡歐洲大陸的業務，並讓匯豐能加快將歐洲批發銀行業務轉型的步伐，匯豐致力於維持其作爲歐洲大陸領先國際批發銀行的地位，利用集團的全球網絡爲跨國客戶提供對外及對內服務。

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