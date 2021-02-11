證監會要求持牌人DSE成績兩科合格 准其他學科申請
文章日期：2021年6月18日 20:26
證監會今日發布諮詢總結，就個人從業員入行時的標準進行修訂。根據最新標準，申請成為負責人員（RO）或持牌代表，須於文憑試（DSE）中兩科取得合格成績。此外，諮詢亦擬要求從業員參與一定時數的培訓，涉及受規管活動、職業道德等。此外，工作涉及《收購及回購守則》的持牌代表及有關人士，亦要參加額外考試。修訂將於明年1月1日起生效。
學歷要求方面，以往負責人員有3種方式通過學歷測試，其中一項選擇，適用於不具備任何學歷的人士。惟證監會認為，隨高等教育普及，有必要改變門檻，提高學歷要求。根據諮詢總結，未來從業人員須至少於文憑試（DSE）中的英文科（或中文科）、數學科取得2級成績（注：2級為合格），或具備同等學歷，例如接納CGE考試等。
此外，證監會亦擬擴大負責人員（RO）及持牌代表的學科准入範圍。根據條例，現時獲學歷測試接納的指定範疇學位，僅包括會計、工商管理、經濟、金融財務及法律。諮詢總結則指出，鑒於業界亦開始招納其他學科人才，將容許獲接納學科拓展至其他學科，包括如工程、物理、數學、統計等，並交由持牌法團判斷。
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