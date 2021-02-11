集團2021財年收益為256.4萬元，較2020財年2.55億元按年跌99%，主要由於集團的出境旅行團自2020年3月以來已全部暫停，導致旅行團收益減少99.6%。但集團的虧損及全面虧損總額由2020財年約2610萬元減少36.4%至2021財年的1660萬元。

集團指，財務表現改善乃主要由於銷售及行政開支按年減少72.9%至2021財年的約1740萬元。

集團指，期內已實施包括董事減薪；精簡工作流程及淘汰非增值職位或活動﹔鼓勵員工放取無薪假及或年假；關閉集團的兩間分行；就現有分行及辦公室物業租賃向業主取得租金寬減；減少廣告及宣傳開支；申請第一期及第二期保就業計劃、旅行代理商及從業員支援計劃及旅遊業支援計劃等。

前景方面，縱橫遊指為確保集團有足夠營運資金支持其營運，最終母公司已同意按集團要求安排融資合共1500萬元，期限直至2023年3月底止。集團並已於6月按時間表提取了500萬元，其餘600萬元、200萬元及200萬元，將分別於今年9月及12月，明年9月提取。

集團表示，對旅遊業復甦持樂觀態度，且仍對其策略充滿信心將致力於疫情退卻時盡最大努力來推動業務績效以恢復盈利能力。

此外，集團亦在財年內向本港政府中小企融資擔保計劃取得貸款800萬元。在截至今年3月底，銀行借款的賬面值約為720萬港元。

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