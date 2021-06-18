東方報業扭虧為盈賺2.35億 擬改名東方企控
文章日期：2021年6月18日 19:06
東方報業（0018）公布3月底止全年度業績，受惠於生產成本及營運開支減少，加上澳元升值產生的收益及投資物業的公允價值上升，為其帶來盈利貢獻。期內該集團亦收取香港及澳洲政府的支援補貼，亦令溢利增加6128.9萬元。因此集團整體由虧轉盈，股東應佔溢利達2.35億元。其恢復派末期息每股0.02元，並同時建議派特別息0.05元。
東方報業同時宣布，業務多元化乃其發展方向，可開拓更多收入來源，但是現有公司名稱似乎未能確切反映業務多元化的實況，故建議改名為東方企控集團有限公司，以提昇企業形象，令定位更清晰。
該集團指，網上購物興起，對旗下《東方日報》的廣告收益帶來結構性影響，發行收入下跌亦意味着實體報章的生存空間進一步收窄。年度內，來自出版報章及廣告的收入近5.25億元，按年下跌20.5%。疫情期間宅經濟抬頭，其數碼媒體的廣告收入則錄得8.8%的升幅，近1.28億元，按年增加1034.9萬元。香港投資物業租金收入為366.5萬元，與去年同期相若。澳洲投資物業方面，部分租戶及酒店營運商根據澳洲政府頒布的規定而要求租金減免或延期繳付租金，令澳洲業務的收入下跌至1631.3萬元，比去年同期減少19.8%。
東方融資在報告期末，貸款總額逾2.9億元，按年增長30%，總貸款利息收入達2108.1萬元，按年增長36%。期內就追討一名客戶的1150萬元欠款連逾期利息，東方融資已成功向法庭取得收樓令，並將按法律程序安排物業拍賣以取回欠款。該集團計劃擴大融資業務的投資比重，並繼續以大額按揭貸款的優質高淨值客戶為主要目標，料未來一年融資業務的收入將有約10%增長。
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