澳門行政會：加強監管博彩業 大增監察人員編制
文章日期：2021年6月18日 18:26
澳門行政會完成討論《博彩監察協調局的組織及運作》行政法規草案。其指出，為提升政府對博彩業的監管力度，確保行業有序發展，有必要對於博彩業開放初期頒佈的第34/2003號行政法規《博彩監察協調局的組織及運作》進行修訂。當中增設一名副局長，並擬將監察人員編制大增，由現有192人，增至459人。行政法規自公佈翌日起生效。
根據修訂，為加強部門的統籌和協調能力，博監局增設一名副局長。在部門的組織架構方面，「幸運博彩監察廳」和「互相博彩監察廳」將合併為「博彩監察廳」，下設三個處級單位； 增設「調查廳」，下設一個處級單位；增設「設施及資訊廳」及「法律及准照廳」，並將現行「審計廳」和「研究調查廳」，易名為「財稅及合規審計廳」和「博彩研究及聯絡廳」，每個廳均下設兩個處級單位。
為應對博彩場地的大幅增加，監察人員的編制數目由現時的192人增至459人。在嚴格按照特區政府公共部門員額控制規定的前提下，有關人員的聘請將按實際需要逐步落實、分階段填補。
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