貨運方面，5月份載貨量9.24萬公噸，按年下 跌6.4%。月內貨物收入噸千米數按年減少16.9%。運載率上升7.5個百分點至81%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則削減24.5%。

累計首5個月，國泰錄得載客人次按年下跌97.3%，運力下跌88.6%，而收入乘客千米數則下跌97%；而載貨量按年下跌23.2%，運力下跌37.3%，貨物及郵件收入噸千米數則下跌25.5%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，樂見於5月8日營運自去年12月以來首班由倫敦返港的定期航班。往返美國，尤其是紐約的航班亦受惠於當地市場需求，錄得高於平均的運載率。然而其他航線需求則偏弱。另外，政府由4月中旬起放寬駐港貨機機師的檢疫限制，有助國泰於5月逐漸恢復貨運運力，但因安排執勤更表需時，目前尚未完全恢復所有貨運航班。

林紹波又指，會繼續增加客運航班以滿足內地、英國及美國市場的需求，其中包括增加倫敦航班班次，本月亦已復飛多個航點，包括阿姆斯特丹、布里斯本、法蘭克福、三藩市、首爾和溫哥華等等。

林紹波稱，今年上半年客運服務能力仍受制於疫情，期內客運運力處於單位數百分比的水平，亦令貨運運力收縮，但在成本控制措施以及基本貨運業務表現強勁之下，預計今年上半年業績雖仍會錄得重大虧損，但幅度將少於去年上半年及下半年。

國泰又指出，隨著當局逐步放寬乘客及機組人員的強制檢疫規定，而香港亦推出社 區疫苗接種計劃，加上國泰機組人員的疫苗接種率理想；正審慎地增加客運航班及航點，預計在今年第四季的客運運力，約為疫情前的三成。

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