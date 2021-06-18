他指出，集團在過去7至8年参與研發，聚焦於生物質能源使用，用作產生新能源，甚至開發替代汽車用燃料，可減排80%，並已有產品出口歐洲。目前集團於江蘇省、蘇杭地區已有智慧能源業務，亦將業務範圍擴大至泰州，和當地政府合作搞智慧能源管理，尋求合作伙伴，及落實發展全新概念的零碳工業園，配置儲電項目，運用大數據分析不同時段用電甚至與天氣的關係，藉此尋求得到節能的解決方案。他們亦將智慧能源業務，擴展到遼寧省大連及河北省，亦洽商智慧能源方面的合作。

至於在港開發智慧能源方面，陳永堅說，集團已參與裝置太陽能光伏板安裝，甚至在北區打鼓嶺堆填區將沼氣淨化，並輸送到那打素醫院，推進餘熱供水。不過，由於香港人口只有約700萬，加上不是很多工業生產，集團每年在港供氣只8億立方米而言，內地每年供氣高達300億立方米下，在內地推進智慧能源的場境會更多。他們不單止可用於發電，還可以開發能源互聯網，進行分析，甚至將電力作適當調配。

陳永堅又指出，國家電投與煤氣公司有很多合作，包括在國家電投位於青海的光伏發電場方面，開發新的電池儲電技術，並且在大灣區已有光伏太陽能發電的合作，開發綜合利用。是次雙方聯辦TERAWARD智慧能源創新大賽，期望吸引全球性的初創企業團隊，使用公司的不同場境，幫助初創人士將項目落實商業化應用。煤氣公司策略及創新總監暨商務總監--香港公用業務馮文傑表示，大獎的戰略合作伙伴大灣區共同家園投資公司若發現有潛質，他們可幫助參賽者配對資金投資，日後煤氣公司及國家電投進一步考慮參與。大獎一等獎為100萬美元。另參賽期由6月至8月下旬，料到11月公布結果。