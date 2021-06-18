報道指出，案件緣於中信里昂於2016年時，為民企華信能源發行的美元債券擔任包銷商。多名債券認購人，包括一名前中信里昂董事總經理，均指控該行未能於交易中披露利益衝突，並令最終的交易不利於投資者。

報道引述前中信里昂董事總經理Kathy Liu於今年1月13日向證監會發出的投訴信，信中指出，中信里昂未能披露發售債券時，市場投資者的需求僅夠覆蓋60%發行額。她續指，該行最終要自行購買未售出的額度。

報道引述消息指，證監會調查方向，包括該行是否於交易中盡到「認識你的客戶」（KYC）方面職責，以及如何向投資者披露市場需求。中信里昂回應彭博表示，因應公司政策，對是否有進行中的調查不予置評。證監會亦不予置評。

華信能源為內地大型民營能源集團，曾透過大幅併購，拓展海外業務至捷克，董事長葉簡明更成為捷克總統米洛什顧問。公司於2018年突宣告破產，葉簡明下落不明。去年有報道引述判決書指，華信能源及三家子公司凈負債達約1300億元人幣。

華信能源亦與本港政治人物、前民政事務局長何志平有關。何志平離任公職後，擔任華信有份支持的非牟利組織中華能源基金會秘書長。根據美國法院控書，於2014年至2016年間，他更代表華信能源，向查德總統、烏干達外交部及塞內加爾等國的官員行賄。

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