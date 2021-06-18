今年首季的信用卡交易總額為1740億元，按季及按年分別增加2.8%及1.2%。交易總額當中，1,454億元或83.6%為香港消費；189億元或10.9%為海外消費；97億元或5.6%為現金貸款。

扣帳卡方面，由於同一張扣帳卡可包含多於一個品牌，難以計算市面流通扣帳卡總數，而涉及零售銷售及支付帳單的交易量及金額亦會受季節因素影響。今年首季涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加1.9%至3964萬宗，按年就增加4.8%；總額按季增加0.3%至785億元，按年減少8.1%。

另外，金管局亦公布儲值支付工具計劃首季數據，至季末共有6382萬個使用中的儲值支付工具帳戶，按季下跌0.1%；按年上升0.3%。今年首季儲值支付工具總交易量約13億宗，按季下跌8.3%，按年上升11.9%；總交易金額591億元，按年下跌2.6%，按年上升21.6%。總交易金額當中，234億元為銷售點消費支付；255億港元為網上消費支付。103億港元為個人對個人轉帳。今年首季儲值金額及工具按金總額為139億元，按季上升2.2%；按年上升18.6%。

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