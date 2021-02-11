大市連升第二日，恒指今早高開27點後最多曾升272點，收市升242點或0.85%，報28801點，全日高低波幅299點，成交金額2055億元，較上日增加46.52%，是5月27日2505.02億元成交後最多；國指升56點或0.54%，報10646點。恒生科技指數收報8041點，升1.77%。