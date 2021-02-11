恒指升242點兩連升 全周仍跌40點 北水轉流入 兩新股齊潛水
文章日期：2021年6月18日 16:35
大市連升第二日，恒指今早高開27點後最多曾升272點，收市升242點或0.85%，報28801點，全日高低波幅299點，成交金額2055億元，較上日增加46.52%，是5月27日2505.02億元成交後最多；國指升56點或0.54%，報10646點。恒生科技指數收報8041點，升1.77%。
恒指升穿10天線(28724.56點)及50天線(28734.66點)，受制於20天線(28865.71點)。
藍籌27隻升，26隻下跌，5隻無升跌。藥明生物（2269）升9.35%，收報132.1元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻84點；潤地（1109）跌7.8%，收報33.7元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌2.28%，收報47.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。
恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是微盟（2013）收報18.18元，升7.83%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報55.35元，跌2.72%。
北水南下合計淨流入11.67億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流出10.4億元人民幣，終止流入。
一周表現
恒指本周累跌0.14%或40點；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升19.44%，其次為安踏（2020）及吉利（0175），分別升11.11%及8.84%。而表現最差的是潤地（1109），累跌7.42%，其次為中生製藥（1177）及石藥（1093），分別跌6.87%及6.74%。
國指本周累跌0.97%或104點；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升19.44%，其次為安踏（2020）及吉利（0175），分別升11.11%及8.84%。而表現最差的是中國燃氣（0384），累跌20.61%，其次為恒大（3333）及快手（1024），分別跌11.68%及8.05%。
科指本周累升0.63%或50點；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升19.44%，其次為比亞迪（1211）及華虹半導體（1347），分別升7.41%及4.74%。而表現最差的是汽車之家（2518），累跌11.19%，其次為金山軟件（3888）及快手（1024），分別跌8.16%及8.05%。
午後消息股表現
長城汽車（2333）據悉考慮收購戴姆勒巴西工廠。長城收報23.4元，升6.85%。
彭博社：中國無意對美團（3690）CEO王興唐詩爭議，採取進一步行動。收報300.6元，升3.66%。
德永佳（0321）全年多賺62%，息0.1元。收報1.92元，升1.05%。
今早及隔晚消息股表現
十堰市政府稱，管道公司制度不健全，中燃（0384）曾跌最多13.06%，收報23.5元，跌12.31%。
多間公司公布業績，績前表現如下，佳明集團（1271）收報8.05元，升0.75%；卓珈控股（1827）收報1.04元，無升跌；東方（0018）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升4.84%。
科濟藥業（2171）上市，定價32.8元，收報30元，跌8.54%；優然牧業（9858）上市，定價6.98元，收報6.15元，跌11.89%。
大新金融（0440）及大新銀行（2356）委任周志良為首席財務總監。大新金融創52周高，見33.5元，收報29.05元，升18.09%；大新銀行創52周高，見11.26元，收報9.74元，升19.22%。
安踏（2020）發盈喜，中期純利至少增65%，疫情對內地零售影響已大降。安踏創上市新高，見178元，收報176元，升6.41%。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，李寧（2331）創上市新高，見85.5元，收報79.7元，升1.53%；特步（1368）創上市新高，見13.7元，收報13.16元，升5.62%；361度（1361）創52周高，見4.41元，收報4.12元，升6.19%。
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見16.54元，收報16.54元，升2.22%；波司登（3998）創上市新高，見4.71元，收報4.56元，升6.29%；景福集團（0280）創52周高，見0.57元，收報0.57元，升18.75%。
醫療醫藥股破頂，包括，藥明生物（2269）創上市新高，見132.5元，收報132.1元，升9.35%；基石藥業（2616）創上市新高，見17.48元，收報16.98元，跌0.12%；康寧醫院（2120）創52周高，見43.5元，收報41.95元，升16.69%。
其他破頂股包括，世茂服務（0873）創上市新高，見22.8元，收報21.85元，無升跌；信義玻璃（0868）創上市新高，見31.45元，收報31.4元，升6.26%；港華燃氣（1083）創52周高，見5.82元，收報5.82元，升5.05%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.265元，收報0.238元，升7.21%；味千（中國）（0538）創52周高，見1.65元，收報1.59元，跌0.63%；越秀房託（0405）創52周高，見4.2元，收報4.18元，升0.48%。
破底股方面
教育股破底，包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.39元，收報1.39元，跌7.33%；新東方（9901）創上市新低，見58.8元，收報61.2元，跌5.99%；睿見教育（6068）見52周低2.02元，收報2.04元，跌2.39%；天立教育（1773）見52周低2.8元，收報3.01元，升3.79%；成實外教育（1565）見52周低1元，收報1.01元，跌5.61%；思考樂教育（1769）見52周低3.86元，收報3.86元，跌4.69%。
內房股破底，包括，禹洲（1628）見52周低1.93元，收報1.96元，跌2.49%；世茂集團（0813）見52周低19.4元，收報19.7元，跌1.99%；時代中國（1233）見52周低8.74元，收報8.92元，跌3.15%；奧園（3883）見52周低6.53元，收報6.61元，跌1.05%；富力（2777）見52周低8.5元，收報8.71元，跌2.24%。
其他破底股包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.211元，收報0.217元，跌11.43%；企展控股（1808）創上市新低，見0.081元，收報0.084元，無升跌；汽車之家（2518）創上市新低，見124.5元，收報124.6元，跌0.95%；快手（1024）創上市新低，見188.2元，收報192元，升0.79%；中原建業（9982）創上市新低，見2.2元，收報2.25元，無升跌；福森藥業（1652）見52周低3.1元，收報3.17元，跌4.23%。
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