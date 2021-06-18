根據德勤統計，上半年全球最大規模IPO為快手（1024），總融資額錄得483億元，招股期間更於本港凍資1.26萬億元。上半年第二大IPO則為於紐交所掛牌的韓國大型電商Coupang，總融資額錄得353億元。港交所方面，期內有17隻新股均是來自新經濟行業，涉及約1500億元融資額，主要是由TMT行業（科技、傳媒及電信）公司貢獻。

中美摩擦未有放緩，但上半年赴美中概股熱度不減。期內共有33隻中概股赴美國掛牌，按年增1倍；共計集資多達90.5億美元（約為706億港元），按年激增逾2倍。其中，電子煙廠商霧芯科技集資約16億美元，貨運公司滿幫集資約15億美元。近期亦有披露顯示，大型網上召車平台滴滴已向美證交所提交上市申請，意味下半年在美中概股勢頭不減。

德勤中國華南區主管合伙人歐振興預測，今年下半年將會有至少1隻集資額達300億元以上的超大型新股。他表示，相信港交所新行政總裁歐冠昇上任後，港交所有望變得更為國際化。

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