德勤：香港上半年集資2100億 全球第三
文章日期：2021年6月18日 14:47
德勤今日公布統計，截止今年6月底，港交所集資額錄得2097億元，按年升約1.4倍，於全球交易所中排名第三。期內，港交所共吸引46隻新股，新股數量按年跌兩成，但規模較去年更大。同期納斯達克交易所力拔頭籌，不計特殊目的收購公司（SPAC），吸引多達163隻新股，共集資3566億元，為各交易所中集資最多。
根據德勤統計，上半年全球最大規模IPO為快手（1024），總融資額錄得483億元，招股期間更於本港凍資1.26萬億元。上半年第二大IPO則為於紐交所掛牌的韓國大型電商Coupang，總融資額錄得353億元。港交所方面，期內有17隻新股均是來自新經濟行業，涉及約1500億元融資額，主要是由TMT行業（科技、傳媒及電信）公司貢獻。
中美摩擦未有放緩，但上半年赴美中概股熱度不減。期內共有33隻中概股赴美國掛牌，按年增1倍；共計集資多達90.5億美元（約為706億港元），按年激增逾2倍。其中，電子煙廠商霧芯科技集資約16億美元，貨運公司滿幫集資約15億美元。近期亦有披露顯示，大型網上召車平台滴滴已向美證交所提交上市申請，意味下半年在美中概股勢頭不減。
德勤中國華南區主管合伙人歐振興預測，今年下半年將會有至少1隻集資額達300億元以上的超大型新股。他表示，相信港交所新行政總裁歐冠昇上任後，港交所有望變得更為國際化。
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