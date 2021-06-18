德永佳全年多賺62% 息0.1元
文章日期：2021年6月18日 12:26
紡織股德永佳（0321）公布截至今年三月底的2021財年純利為2.74億元，按年增長62.1%，每股盈利為0.198元，派末期股息每股0.1元，2020財年無派末期息，連同中期息的0.05元，全年派息0.15元，按年增50%。
截至今年三月底的2021財年總收入按年減少3.6%至 73.52億元，毛利率為31%，按年微跌1個百分點。
紡織業務在2021財年營業額按年下跌5.6%至46.44億元，佔總營業額的63.2%，但毛利率微升0.6個百分點至23.8%。收入下跌主要受新冠病毒爆發影響，經營環境在第一季極其困難。生產設施短暫停運而因全球經濟放緩令訂單下跌。中美緊張局勢持續影響了中國棉料之供應。原料價格在期內一般較為波動。但由第二季開始，經營表現較為有利。
零售及分銷業務的銷售淨額按年幾乎持平，為27.05億元，佔總營業額36.8%，毛利率下跌3.4個百分點至44.1%，全年同店銷售跌8.4%，較2020年跌17.1%大幅收窄。集團指，由2021財年開始，疫情嚴重傷害了環球經濟及消費信心。封城、社區隔離措施及零售業務短暫停頓壓縮了集團店舖營業時間，但在下半年封鎖措施放緩，營業額開始上升。本港截至2021財年，本港門市數目為88間，按年增5間，內地2026間，按年增188間。
德永佳早市升2.63%，報1.95元。
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