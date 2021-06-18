【有片：選股王】美國債息偏弱 領展屬穩健收息之選
文章日期：2021年6月18日 12:07
恒指升169點，收報28728點，成交金額814億元。美股分化，納指大升道指下跌，資源股金融股捱沽，科技股全線強勢，港股今早亦由科技股帶動向好，ATMJ全升，高啤打的增長板塊醫藥股、電動車股等也向好，藥明（2269）和比亞迪（1211）分別升4.3%及3%。
盈喜股上升，海豐（1308）及安踏（2020）發盈喜，股價升8%及5.7%，但同業中遠海控（1919），特步（1368）和李寧（2331）衝高回落。
異動股有燃氣股，中燃（0384）旗下涉及氣爆的附屬公司總經理被刑拘，股價大跌12.3%，失守近期低位，連帶整個燃氣板塊都向下。內房股全線大跌，融創（1918）跌近6%創52周新低，恒大（3333）瀉4.3%，除了近期樓市放緩，未聞行業有何消息。
領展（0823）昨日績後股價回落，今早則升3.3%創52周高。集團物業較多在公共屋村，受疫情影響較大，但今年1-3月租金回復正增長，重啟上升周期。現時租金佔租戶收入比為14.1%，屬於非常健康水平，有不少提升空間。本年度的額外增長動力，包括有消費券和不再有6億元的抗疫支出。以股息率計算，領展現時約為4厘，高於歷史平均數。考慮到步入上升周期，每年分派料有3%至5%複合增長，加上美國債息偏弱，會是穩健的收息之選。
張兆聰