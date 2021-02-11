恒指半日升169點 信義光能升8% 科濟跌8%優然跌17%
文章日期：2021年6月18日 12:12
恒指今早高開27點後，曾升最多272點，高見28830點，升穿10天線(28717.25點)及50天線(28733.19點)，逼近保力加通道中軸28853點後升幅收窄，半日升169點或0.59%，報28728點，高低波幅299點，成交金額814億元；國指升28點或0.27%，報10618點。恒生科技指數收報8015點，升1.45%。
藍籌26隻升，27隻下跌，5隻無升跌。信義光能（0968）升8.44%，收報14.9元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升3.59%，收報300.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻78點；潤地（1109）跌7.11%，收報33.95元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.45%，收報47.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。
恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報228.2元，升6.74%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報27.45元，跌4.02%。
北水南下合計淨流入4.18億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流出6.25億元人民幣，終止流入。
十堰市政府稱，管道公司制度不健全，中燃（0384）曾跌最多13.06%，收報23.5元，跌12.3%。
多間公司公布業績，績前表現如下，佳明集團（1271）收報8.1元，升1.38%；卓珈控股收報1.04元，無升跌；東方創52周高，見0.65元，收報0.63元，升1.61%。
科濟藥業（2171）上市，定價32.8元，收報29.85元，跌8.99%；優然牧業（9858）上市，定價6.98元，收報5.74元，跌17.77%。
大新金融（0440）及大新銀行（2356）委任周志良為首席財務總監。大新金融創52周高，見33.4元，收報33.4元，升35.77%；大新銀行創52周高，見11.26元，收報11.1元，升35.86%。
安踏（2020）發盈喜，中期純利至少增65%，疫情對內地零售影響已大降。創上市新高，見178元，收報174.9元，升5.74%。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，李寧（2331）創上市新高，見85.5元，收報79.55元，升1.34%；特步（1368）創上市新高，見13.7元，收報12.94元，升3.85%；361度（1361）創52周高，見4.41元，收報4.07元，升4.9%。
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見16.48元，收報16.24元，升0.37%；波司登（3998）創上市新高，見4.65元，收報4.53元，升5.59%；景福集團（0280）創52周高，見0.55元，收報0.53元，升10.42%。
醫療醫藥股破頂，包括，基石藥業（2616）創上市新高，見17.48元，收報16.98元，跌0.12%；康寧醫院（2120）創52周高，見42.05元，收報40元，升11.27%。
其他破頂股包括，世茂服務（0873）創上市新高，見22.8元，收報22.1元，升1.14%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.25元，收報0.22元，跌0.9%；味千（中國）（0538）創52周高，見1.65元，收報1.59元，跌0.63%；越秀房託（0405）創52周高，見4.2元，收報4.18元，升0.48%；領展（0823）創52周高，見78.25元，收報78.05元，升3.31%。
破底股方面
破底股包括，新東方（9901）創上市新低，見58.8元，收報59.3元，跌8.91%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.225元，收報0.231元，跌5.71%；企展控股（1808）創上市新低，見0.081元，收報0.084元，無升跌；汽車之家（2518）創上市新低，見124.8元，收報124.8元，跌0.79%；禹洲（1628）見52周低1.93元，收報1.95元，跌2.99%；世茂集團（0813）見52周低19.4元，收報19.5元，跌2.99%；時代中國（1233）見52周低8.74元，收報8.78元，跌4.67%；奧園（3883）見52周低6.53元，收報6.56元，跌1.8%；富力（2777）見52周低8.59元，收報8.6元，跌3.48%；睿見教育（6068）見52周低2.03元，收報2.03元，跌2.87%；天立教育（1773）見52周低2.8元，收報2.81元，跌3.1%；成實外教育（1565）見52周低1元，收報1.01元，跌5.61%；思考樂教育（1769）見52周低3.87元，收報4.06元，升0.25%。
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