恒指今早高開27點後，曾升最多272點，高見28830點，升穿10天線(28717.25點)及50天線(28733.19點)，逼近保力加通道中軸28853點後升幅收窄，半日升169點或0.59%，報28728點，高低波幅299點，成交金額814億元；國指升28點或0.27%，報10618點。恒生科技指數收報8015點，升1.45%。