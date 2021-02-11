招聘日將於上午11時至下午5時舉行。因應現有的社交距離措施，參加者需要預先在招聘日網站（https://careerday.chineseestates.com/）填妥表格登記出席，並提交個人履歷及自薦計劃書，計劃書內容最突出的10名求職者，將獲邀在招聘日當日接受華置行政總裁陳凱韻即場面試及提供有關事業上的建議。

600個職位有來自華人置業集團、忠信物業管理、天發證券、劉鑾雄慈善基金及劉葉淑婉紀念慈善基金等多間公司，工種包括會計、資訊及科技、物業銷售及市場推廣、銷售及客戶服務、行政、物業管理、物業管理服務、證券、維修服務等多個範疇，適合不同背景、工作經驗、年齡及學歷人士。

除了傳統職位，華置亦計劃開設一些特別職位，例如田園護理大使、康樂統籌員、顧客關懷大使、飲食公關、神秘顧客、環保大使等。職位月薪最高可達8萬元。

華置強調，不論任何種族、膚色、國籍、宗教、性別、年齡、婚姻或家庭狀況、懷孕及傷殘，均會在求職過程得到平等待遇。此外，對於疫情期間失去工作或就業不足的求職者，只要符合相關職位的基本要求，將獲優先考慮聘用。

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