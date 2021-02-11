港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日
文章日期：2021年6月18日 11:16
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.07點子至0.08875%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.34點子至0.03467%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.05792%；2星期HIBOR升0.14點子至0.06696%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.17179%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.26286%；12個月期HIBOR升0.14點子至0.39107%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.0825%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0063%，連續7日收窄，利差是2021年6月07日後最低，當日差距為0.0052%。
對上一次連續7日收窄，是2021年3月30日，當日利差報0.0154%。
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