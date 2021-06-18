知情人士說，Ghia的離職日期尚未最終確定，他是出於個人原因離開，Ghia拒絕置評。

此前，Bill Hwang的家族理財室Archegos無法為高槓桿股票押注提供更多保證金後，野村損失了近30億美元，僅次於瑞士信貸。Archegos​爆倉事件後，野村提出了一系列「補救措施」，包括削減與該公司關係不夠廣泛的客戶的槓桿。其中一位知情人士表示，野村證券計劃繼續在包括日本在內的亞太地區，作為一個提供全方位服務的主經紀商。

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