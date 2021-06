向來關注《蘋果》、前行政長官兼壹傳媒小股東梁振英今早在其Facebook發帖文指「結束的開始——珍藏版」,並附上今日《蘋果日報》的頭版相片。另外,他亦發文並標籤指「今天的蘋果日報很正常」,提到蘋果「四大張馬經,一大張波經,中國的成就繼續不放在眼內,神舟十二號創舉放在A20版。」

帖文又指,「最正常的是一版十二欄的專欄作者,沒有開天窗,沒有為蘋果伸寃」,形容該報專欄作者「總之識得睇路,當昨天的事沒有發生過。」

獨立股評人David Webb昨日亦於社交媒體發帖直言,自己有訂閱《蘋果》,而且偶爾會閱讀其文章,嘲諷李家超指「希望你(李家超)唔會唔妥(Hope that's OK with you)」,「就算你覺得唔妥,我也唔會care(but frankly, I don't care if it isn't.)」。

壹傳媒今早繼續停牌。至於立場同被視為「偏黃」的毛記葵涌(1716)今早亦繼續向上,現報1.22元,升3.39%;間接持有毛記葵涌、​明報母公司世界華文媒體(0685)今早回吐,報0.3元,跌7.69%;萬華(0426)無升跌,報0.17元。

