路透社：TikTok、Wechat等中國App可能面臨美國政府傳票或禁令
文章日期：2021年6月18日 10:33
路透社引述消息報道，為保護敏感數據，美國總統拜登於本月9日簽署新的的行政命令，據悉，美國商務部可能會向軟件公司發出傳票，TikTok、Wechat等中國App或被逼採取保護私隱的措施，以爭取留在該國市場。
報道引述消息指，美國商務部可能發出傳票以收集有關特定智能電話、平板電腦和電腦軟件應用程序的信息該機構可能會就其在美國的使用條件進行談判或禁用這些應用。措施旨在防止中國和俄羅斯等外國對手獲得大量的個人和專有商業信息。
報道指，新行政令最終可能會比特朗普的最終命令涵蓋更多的應用程序。而特朗普政府針對的Wechat、TikTok和其他八個應用程序(支付寶移動支付應用、微信支付、QQ錢包、騰訊QQ、掃描全能王(CamScanner)、茄子快傳(SHAREit)、VMate以及WPS Office)都符合受拜登團隊審查的條件。
報道指，美國官員已開始與盟國討論採取類似做法，希望夥伴國家能夠就應該禁用的應用程序達成一致。
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