恒指高開27點 新股齊潛水 科濟跌17% 優然跌10% 安踏李寧創新高
文章日期：2021年6月18日 09:25
恒指今早高開27點或0.1%，報28586點，成交金額33億元；國指今早高開34點或0.33%，報10624點。恒生科技指數開市報7991點，升1.13%。恒指10天線(28703.04點)跌穿50天線(28730.35點)。
藍籌20隻升，29隻下跌，9隻無升跌。安踏（2020）升5.86%，報175.1元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.62%，報297.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻57點；潤地（1109）跌4.51%，報34.9元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.45%，報47.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。
恒生科技指數成份股23隻升，4隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報895元，升4.56%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.12元，跌0.76%。
多間公司公布業績，績前表現如下，佳明集團（1271）無成交，報7.99元；卓珈控股（1827）無成交，報1.04元；、東方報業（0018）無成交，報0.62元；。
科濟藥業（2171）上市，定價32.8元，開市報27.05元，跌17.53%；優然牧業（9858）上市，定價6.98元，開市報6.28元，跌10.03%。
大新金融（0440）及大新銀行（2356）委任周志良為首席財務總監。大新金融開市報25元，升1.63%；大新銀行開市報8.18元，升0.12%。
安踏（2020）發盈喜，中期純利至少增65%，疫情對內地零售影響已大降。創上市新高，見175.1元，開市報175.1元，升5.86%。
破頂股表現
李寧（2331）創上市新高，見81元，開市報81元，升3.18%。
破底股方面
破底股包括，新東方（9901）創上市新低，見59.7元，開市報59.7元，跌8.29%；思考樂教育（1769）見52周低4元，開市報4元，跌1.23%；世茂集團（0813）見52周低20元，開市報20元，跌0.5%；太陽城集團（1383）見52周低0.435元，開市報0.435元，無升跌；
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