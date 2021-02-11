摩根士丹利、Jefferies和中金公司為聯席保薦人。

股息政策方面，集團從未派息，目前預期將保留所有未來盈利用於經營及擴展業務，現時並無計劃派付任何股息。未來宣派及派付任何股息將由董事會酌情決定。

所得款項用途中，50%用於「通過註冊試驗及潛在提交NDA申請以推進賽沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的後期臨床計劃」，20%用於「進一步增強在商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力」、15%用於「為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金，以配合內部研發活動」、10%用於「支持進一步的概念驗證研究，並資助內部研究以持續擴大癌症及免疫疾病產品組合，包括早期臨床及臨床前階段候選藥物管線的開發成本」。

未來或於上海科創板上市。公司指，為進一步支持增長計劃，將繼續監察市場狀況，並評估尋求在其他證券交易所（如科創板市場）進一步上市的可能性。在進行評估的同時，尚未決定會否尋求任何進一步上市及（如會）任何進一步上市申請會否成功。

首季表現。收入增加58.1%至8,160萬美元。當中，腫瘤╱免疫業務收入增加227.3%至2,170萬美元；其他業務收入增加33.2%至5,990萬美元。

首季虧損4,110萬美元，而去年同期為虧損1,610萬美元。

其他報道

港股ADR升167點 美期個別發展 亞股向上 科濟、優然上市

美股續跌 道指跌210點 9連陰見逾4年最長